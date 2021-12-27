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О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов эксперта

Это поможет сделать печать максимально эффективной
Как только вы приобрели 3D-принтер и установили на компьютер программное обеспечение, нужно проделать ещё шесть шагов. Об этом - в материале на портале Tom's Hardware.
О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов эксперта

Автор дал шесть рекомендаций тем, кто только начинает пользоваться 3D-принтером.

  1. Выровняйте платформу для печати. Это поможет принтеру создавать хорошую основу для печатания. Если датчика автоматического выравнивания нет, то это можно сделать вручную.
  1. Очистить платформу для печати. Это нужно для корректной работы механизма. Подойдёт для очистки, например, 91%-ный изопропиловый спирт. Кроме того, после печати каждой детали необходимо также протирать поверхность спиртом, а затем бумажным полотенцем, чтобы поддерживать чистоту.
  1. Использовать для печати плот. Это будет полезно при печати мелких деталей. Плот поможет добавить сплошную опорную основу к печати, и габариты этой основы также будут различаться в зависимости от характеристик, которые вам нужны. Правда, при этом в том месте, где плот будет касаться модели, образуется шероховатая поверхность. Но для новичков это отличный вариант.
О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов эксперта
  1. Держите форсунку в чистоте и покупайте необходимые запчасти. Чаще всего в 3D-принтере FDM используются латунные сопла, которые изнашиваются при использовании. Они и требуют замены. При этом некоторые принтеры используют собственные запатентованные хотэнды, служащие довольно длительное время по сравнению с упомянутыми деталями. Кроме того, нужно обращать внимание на состояние сопла снаружи и очищать его по мере необходимости.
  1. Следите, чтобы нить была в хорошем состоянии. Чаще всего используется при этом нить для 3D-печати PLA. Главными проблемами в этом случае, однако, могут стать пыль и возможность спутывания нити. Поэтому нужно регулярно очищать принтер и обращать внимание на состояние нити.
  1. Найдите и загрузите бесплатные файлы. При помощи них можно быстро напечатать различные модели. Из сайтов для этого автор советует обратить внимание на Thingiverse , Thangs и PrusaPrinters.
Источник: Tom's Hardware
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