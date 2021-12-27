О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов эксперта

Это поможет сделать печать максимально эффективной

Как только вы приобрели 3D-принтер и установили на компьютер программное обеспечение, нужно проделать ещё шесть шагов. Об этом - в материале на портале Tom's Hardware.