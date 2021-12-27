О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов эксперта

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О чём нужно помнить сразу же после покупки 3D-принтера: шесть советов экспертаЭто поможет сделать печать максимально эффективной
Как только вы приобрели 3D-принтер и установили на компьютер программное обеспечение, нужно проделать ещё шесть шагов. Об этом - в материале на портале Tom's Hardware.
Автор дал шесть рекомендаций тем, кто только начинает пользоваться 3D-принтером.
- Выровняйте платформу для печати. Это поможет принтеру создавать хорошую основу для печатания. Если датчика автоматического выравнивания нет, то это можно сделать вручную.
- Очистить платформу для печати. Это нужно для корректной работы механизма. Подойдёт для очистки, например, 91%-ный изопропиловый спирт. Кроме того, после печати каждой детали необходимо также протирать поверхность спиртом, а затем бумажным полотенцем, чтобы поддерживать чистоту.
- Использовать для печати плот. Это будет полезно при печати мелких деталей. Плот поможет добавить сплошную опорную основу к печати, и габариты этой основы также будут различаться в зависимости от характеристик, которые вам нужны. Правда, при этом в том месте, где плот будет касаться модели, образуется шероховатая поверхность. Но для новичков это отличный вариант.
- Держите форсунку в чистоте и покупайте необходимые запчасти. Чаще всего в 3D-принтере FDM используются латунные сопла, которые изнашиваются при использовании. Они и требуют замены. При этом некоторые принтеры используют собственные запатентованные хотэнды, служащие довольно длительное время по сравнению с упомянутыми деталями. Кроме того, нужно обращать внимание на состояние сопла снаружи и очищать его по мере необходимости.
- Следите, чтобы нить была в хорошем состоянии. Чаще всего используется при этом нить для 3D-печати PLA. Главными проблемами в этом случае, однако, могут стать пыль и возможность спутывания нити. Поэтому нужно регулярно очищать принтер и обращать внимание на состояние нити.
- Найдите и загрузите бесплатные файлы. При помощи них можно быстро напечатать различные модели. Из сайтов для этого автор советует обратить внимание на Thingiverse , Thangs и PrusaPrinters.
Источник: Tom's Hardware