О домогательствах к учащимся стало известно лишь после взлома школы

Атака произошла в марте, и стоящая за ней банда, называющая себя Medusa, недавно обнародовала около 200 000 файлов, украденных с серверов школьной системы.

Утечка информации содержала не только дни рождения учащихся и номера социального страхования, но и подробные записи о поведенческих проблемах учеников, а также портфели с информацией о сотнях детей с «особыми потребностями». Утечка документов также содержала обвинения в злоупотреблениях со стороны некоторых сотрудников, включая сообщения о сексуальном насилии со стороны водителя школьного автобуса.

В округе государственных школ Миннеаполиса обучается около 29 000 учеников в десятках школ. Телеканал NBC, который ознакомился с документами, попавшими в сеть, сообщил, что не смог самостоятельно проверить их подлинность.