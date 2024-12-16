О подводном тоннеле между США и Великобританием вспомнили власти

Протяженность туннеля составит более 3000 миль (4828 км), а на реализацию этого масштабного проекта уйдет много лет. Для сравнения, строительство 37-км тоннеля между Англией и Францией заняло шесть лет.

Правда, жизнеспособности проекта способствуют достижения в области технологии вакуумных труб. Создав вакуум в тоннеле, поезда смогут развивать огромную скорость, сократив время в пути между Лондоном и Нью-Йорком менее чем до часа. Такая конструкция, напоминающая HyperLoop, сделает трансатлантическое путешествие намного быстрее и экологичнее, чем полеты.

Илон Маск поддержал эту идею. Он считает, что туннель можно построить за меньшую сумму с помощью его компании Boring Company, утверждая, что они смогут сделать это за «в 1000 раз меньшие деньги».