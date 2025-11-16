О судьбе увиденной Иваном Грозным кометы рассказал учёный РАН

Опубликовано 16 ноября 2025, 16:121 мин.
О судьбе увиденной Иваном Грозным кометы рассказал учёный РАНКомета, предсказавшая смерть Ивана Грозного, могла сгореть или улететь
Комета, которую, согласно историческим источникам, видел царь Иван Грозный зимой 1584 года перед своей смертью, скорее всего, больше не существует. Такое мнение высказал научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, его слова передает ТАСС.
© Ferra.ru
По словам учёного, ни одна из современных известных комет не могла пролетать возле Земли в 1584 году. Но, учитывая сведения историков, можно предположить, что комета была и либо сгорела, приблизившись к Солнцу, либо покинула пределы Солнечной системы.
Эйсмонт отметил, что наблюдавшийся объект точно не был метеоритом или астероидом. «Исторические источники указывают, что Иван Грозный длительное время наблюдал за объектом в небе, что свойственно как раз кометам, а метеориты или астероиды видны на небе всего лишь пару минут», — пояснил ученый.