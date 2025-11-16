О судьбе увиденной Иваном Грозным кометы рассказал учёный РАН

По словам учёного, ни одна из современных известных комет не могла пролетать возле Земли в 1584 году. Но, учитывая сведения историков, можно предположить, что комета была и либо сгорела, приблизившись к Солнцу, либо покинула пределы Солнечной системы.

Эйсмонт отметил, что наблюдавшийся объект точно не был метеоритом или астероидом. «Исторические источники указывают, что Иван Грозный длительное время наблюдал за объектом в небе, что свойственно как раз кометам, а метеориты или астероиды видны на небе всего лишь пару минут», — пояснил ученый.