О затонувшем с миллиардерами батискафе все-таки снимут фильм

Сопродюсером проекта выступит Э. Брайан Доббинс. Фильм расскажет о событиях, произошедших до, во время и после пятидневной трагедии, когда 18 июня пропал подводный аппарат «Titan» компании, унесший жизни пяти человек. Фильм призван почтить память участников трагедии и членов их семей, а также затронуть более широкие проблемы, связанные с ролью СМИ в подобных событиях.

Джонатан Кизи, соавтор проекта и дипломированный юрист, ставший режиссером, прокомментировал намерение «найти правду» и «бросить вызов сенсациям в СМИ».