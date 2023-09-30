О затонувшем с миллиардерами батискафе все-таки снимут фильм

15:33, 30 сентября 2023
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О затонувшем с миллиардерами батискафе все-таки снимут фильмНо не Кэмерон
MindRiot Entertainment анонсировала фильм об инциденте с батискафом OceanGate. Компания приступила к разработке художественного проекта, основанного на реальных событиях, под названием «Salvaged».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Сопродюсером проекта выступит Э. Брайан Доббинс. Фильм расскажет о событиях, произошедших до, во время и после пятидневной трагедии, когда 18 июня пропал подводный аппарат «Titan» компании, унесший жизни пяти человек. Фильм призван почтить память участников трагедии и членов их семей, а также затронуть более широкие проблемы, связанные с ролью СМИ в подобных событиях.
Джонатан Кизи, соавтор проекта и дипломированный юрист, ставший режиссером, прокомментировал намерение «найти правду» и «бросить вызов сенсациям в СМИ».