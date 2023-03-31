ОАЭ отзовёт лицензию у «МТС Банка» из-за санкций

14:30, 31 марта 2023
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ОАЭ отзовёт лицензию у «МТС Банка» из-за санкцийСледовало ожидать
«МТС Банк», который получил лицензию в ОАЭ в 2022 году, теряет её из-за попадания под блокирующие санкции США в феврале 2023 года. Центробанк страны аннулирует лицензию и закроет филиал банка в течение полугода.
Фото: МТС
Центробанк ОАЭ принял решение об отзыве лицензии у «МТС Банка» с учётом его «нового статуса» и всех санкционных рисков. Банк не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения обязательств.
«МТС Банк» не единственный российский банк, который пытался работать в ОАЭ. В 2020 году там открыл офис «Сбер», но он не мог обслуживать розничных клиентов. В апреле 2022 года он также попал под санкции США и объявил о закрытии подразделения в ОАЭ в начале 2023 года.