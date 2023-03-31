ОАЭ отзовёт лицензию у «МТС Банка» из-за санкций

Центробанк ОАЭ принял решение об отзыве лицензии у «МТС Банка» с учётом его «нового статуса» и всех санкционных рисков. Банк не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения обязательств.

«МТС Банк» не единственный российский банк, который пытался работать в ОАЭ. В 2020 году там открыл офис «Сбер», но он не мог обслуживать розничных клиентов. В апреле 2022 года он также попал под санкции США и объявил о закрытии подразделения в ОАЭ в начале 2023 года.