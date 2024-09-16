ОАЭ решили не возобновлять переговоры с США по покупке F-35

Опубликовано 16 сентября 2024, 12:451 мин.
ОАЭ решили не возобновлять переговоры с США по покупке F-35Независимо от результатов выборов
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не планируют возобновлять переговоры с США по многомиллиардной сделке на поставку истребителей F-35, независимо от исхода предстоящих президентских выборов в США. Высокопоставленный представитель ОАЭ подтвердил Reuters, что факторы, приведшие к приостановке переговоров в 2021 году — технические требования, суверенные операционные ограничения и соображения стоимости/выгоды — остаются неизменными.
Ранее сообщалось, что ОАЭ могут пересмотреть переговоры, если Дональд Трамп будет переизбран, поскольку ранее он одобрил сделку по F-35 в последние дни своего пребывания у власти. Однако правительство ОАЭ решительно отвергло это предположение, передает источник.
F-35 сделал бы ОАЭ второй ближневосточной страной после Израиля, которая бы эксплуатировала этот истребитель.