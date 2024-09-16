ОАЭ решили не возобновлять переговоры с США по покупке F-35

Ранее сообщалось, что ОАЭ могут пересмотреть переговоры, если Дональд Трамп будет переизбран, поскольку ранее он одобрил сделку по F-35 в последние дни своего пребывания у власти. Однако правительство ОАЭ решительно отвергло это предположение, передает источник.

F-35 сделал бы ОАЭ второй ближневосточной страной после Израиля, которая бы эксплуатировала этот истребитель.