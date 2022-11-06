Обама все еще носит отозванные из-за риска ожогов Fitbit Ionic

Ionic - это вторые смарт-часы Fitbit с цветным сенсорным ЖК-экраном, тремя аппаратными кнопками и сменными ремешками, к тому же это первое устройство, на котором появилась Fitbit OS

Бывшему президенту действительно стоит сменить часы, поскольку Fitbit Ionic были отозваны из-за риска возгорания в марте 2022 года.