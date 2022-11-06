Обама все еще носит отозванные из-за риска ожогов Fitbit Ionic

Обама все еще носит отозванные из-за риска ожогов Fitbit IonicЛучше бы ему их сменить
Бывший президент США Барак Обама недавно был замечен на конференции в часах Fitbit Ionic, однако с ними есть проблема. В марте всю партию отозвали из-за угрозы получения ожогов.
Ionic - это вторые смарт-часы Fitbit с цветным сенсорным ЖК-экраном, тремя аппаратными кнопками и сменными ремешками, к тому же это первое устройство, на котором появилась Fitbit OS
Бывшему президенту действительно стоит сменить часы, поскольку Fitbit Ionic были отозваны из-за риска возгорания в марте 2022 года.
Владельцы получат полное возмещение в размере 299 долларов США и 40% скидку на новое оборудование. Добровольный отзыв распространяется на все 1 миллион устройств, проданных в США, и 700 000 на международном рынке. В США было получено 100 сообщений о перегреве батареи и 78 сообщений об ожогах.