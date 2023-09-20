Наука и технологии
11:43, 20 сентября 2023
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Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на родителей ее основателя

Эти деньги могут пойти на оплату долгов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала судебный иск с целью вернуть роскошное имущество и «миллионы долларов в виде мошеннически переведенных и незаконно присвоенных средств» родителям ее бывшего генерального директора и основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на родителей ее основателя

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В судебном заявлении утверждается, что Аллан Джозеф Банкман и Барбара Фрид использовали свое влияние в FTX для обогащения, зная о неплатежеспособности биржи или ее близкой неплатежеспособности.

В иске указывается на обсуждение вопроса о передаче денежного подарка в размере 10 млн долларов и роскошной недвижимости на Багамах стоимостью 16,4 млн долларов. В иске также утверждается, что отец Сэма участвовал в сокрытии жалобы информатора, которая могла бы раскрыть финансовые проблемы FTX.

В материалах дела приводятся электронные письма, в которых Банкман жалуется на свою зарплату в 200 тыс долларов в год и просит сына значительно увеличить ее. В течение нескольких недель Банкман-Фрид подарил своим родителям 10 млн долларов, а через несколько месяцев они получили недвижимость на Багамах.

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