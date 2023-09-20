Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на родителей ее основателя

В судебном заявлении утверждается, что Аллан Джозеф Банкман и Барбара Фрид использовали свое влияние в FTX для обогащения, зная о неплатежеспособности биржи или ее близкой неплатежеспособности.

В иске указывается на обсуждение вопроса о передаче денежного подарка в размере 10 млн долларов и роскошной недвижимости на Багамах стоимостью 16,4 млн долларов. В иске также утверждается, что отец Сэма участвовал в сокрытии жалобы информатора, которая могла бы раскрыть финансовые проблемы FTX.

В материалах дела приводятся электронные письма, в которых Банкман жалуется на свою зарплату в 200 тыс долларов в год и просит сына значительно увеличить ее. В течение нескольких недель Банкман-Фрид подарил своим родителям 10 млн долларов, а через несколько месяцев они получили недвижимость на Багамах.