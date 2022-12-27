Обед в компании оказался фактором переедания

Исследователи провели эксперимент с участием 26 женщин. Сначала в течение шести дней они обедали в компании, а затем в одиночку. Учёные наблюдали за этим.

Выяснилось, что в среднем женщины съедали на 540 калорий больше за три дня, когда обедали в компании. Учёные рассчитали, что женщины могут набирать до четырёх килограммов за год, если они хотя бы один раз в день обедают в компании. Исследователи предполагают, что у мужчин может быть такой же эффект.