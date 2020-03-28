Обещавшая запустить глобальный спутниковый интернет компания обанкротилась

OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк. Сообщается, что компания с начала года пыталась привлечь дополнительное финансирование на запуски спутников. В последний момент сорвалась договорённость и с японским Softbank. У OneWeb ничего не вышло из-за нестабильности рынков, на которые повлияла ситуация с коронавирусной инфекцией. Как пишут СМИ, компания намеревается уволить большинство сотрудников.

Стоит отметить, что 21 марта российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника OneWeb. В тот же день провалились переговоры с SoftBank.

Напомним, OneWeb планировала к 2027 году обеспечить высокоскоростной доступ в интернет пользователям по всему миру.