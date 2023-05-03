Обещая работу в почтовой службе, US Job Services сливала данные клиентов

Эти сайты также продавали услуги по обучению, чтобы помочь кандидатам пройти собеседование в отделе кадров USPS. Однако недавнее расследование показало, что вся эта операция была создана руководителями телемаркетинговой фирмы из Теннесси, которая с 2016 года занималась продвижением сайтов по трудоустройству в USPS. Кроме того, в Интернете была обнародована огромная порция полных данных о кредитных картах почти 900 000 клиентов.

FederalJobsCenter, связанный с организацией под названием US Job Services, был одним из таких сайтов, который часто появлялся в результатах поиска Google по поиску работы в USPS. Сайт создавал впечатление, что он связан с USPS, хотя его "условия и положения" утверждали обратное.

Сайт требовал от соискателей внесения депозита на кредитную карту для регистрации, причем эта сумма подлежала возврату, если соискателю не предложили работу в USPS в течение 30 дней после собеседования. Однако соискатели заплатили от 39,99 до 100 долларов за услуги «коучинга» USPS и практически ничего не получили взамен. Некоторые даже сообщили, что с них ежемесячно взимается та же сумма.

По словам Майкла Мартела, пресс-секретаря Службы почтовой инспекции США, USPS не имеет никакого отношения к веб-сайтам или компаниям, упомянутым в отчете.