Обезьян оплодотворили синтетическими эмбрионами

Команда ученых из Китайской академии наук в Шанхае использовала эмбриональные стволовые клетки, взятые из эмбрионов макак, которые выращивались в лабораториях на протяжении нескольких поколений, и изменила лабораторные условия, чтобы стимулировать их дальнейшее развитие. Полученные в результате сгустки клеток называются бластоидами. После того как бластоиды росли в пробирке в течение семи дней, команда провела с ними ряд тестов, чтобы выяснить, насколько они похожи на типичные эмбрионы. Таким образом команда проанализировала более 6 000 отдельных клеток.

Эти тесты выявили близкое сходство между эмбрионами, полученными из стволовых клеток, и обычными эмбрионами обезьян. Некоторые бластоиды выращивались дольше - до 17 дней. Некоторые ученые, не участвовавшие в исследовании, говорят, что необходимы дополнительные доказательства того, насколько они похожи.

Эксперимент был проведен на восьми взрослых обезьянах, и хотя некоторые бластоиды успешно имплантировались и сформировали желточный мешок, бластоиды обезьян перестали развиваться и, казалось, распались в течение 20 дней после пересадки.

Исследователи считают, что необходимо проделать дополнительную работу, прежде чем можно будет определить, смогут ли бластоиды в конечном итоге производить плод таким образом.