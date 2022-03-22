Обезьян поймали на использовании сленга ради демонстрации «крутизны»

Исследователи, изучающие крики диких обезьян на Борнео и Суматре, обнаружили, что некоторые звуки не являются врождёнными, как считалось долгое время. Орангутаны способны придумывать новые версии криков, которые различаются по высоте и длительности. Более того, на частоту новых криков влияет плотность местного сообщества.

Учёные рассказали, что у орангутангов с низкой плотностью сообществ есть сленговый репертуар, который они постоянно пересматривают и используют. Они «консервативны», но как только используется новый вид крика, все его слышат, и этот вариант быстро включается в обиход. А вот в условиях высокой плотности сообществ орангутангов общение больше похоже на какофонию. Кажется, что «новизна» здесь в большом почёте, и обезьяны хотят показать таким образом свою крутость и то, насколько они бунтари.

Это исследование подтверждает новую точку зрения о том, что человекообразные обезьяны могут улучшить наше понимание происхождения языка.