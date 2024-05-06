Обезьяна впервые занялась самолечением с помощью растения

Команда, состоящая из немецких и индонезийских ученых, стала свидетелем того, как Ракус, самец орангутана, тщательно обрабатывал рану на лице листьями растения Fibraurea tinctoria. Это растение, известное на местном языке как «акар кунинг», используется в традиционной индонезийской медицине благодаря своим целебным свойствам.

Он разжевывал листья, наносил полученный сок на рану, а затем закрывал ее целыми листьями. Исследователи зафиксировали это поведение неоднократно в течение значительного периода времени, что говорит о его преднамеренности.

Самолечение оказалось успешным. Рана не инфицировалась и полностью зажила в течение месяца. Хотя исследователи не уверены, что такое поведение широко распространено среди орангутанов, данные свидетельствуют о том, что Ракус мог научиться ему где-то еще. Он родился не в районе исследования, где это растение редко употребляется орангутангами.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, является ли это единичным случаем или более распространенной практикой среди орангутанов.