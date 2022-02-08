Наука и технологии
Сегодня в 17:54
1 мин.

Обезьяны, пережившие стихийные бедствия, стареют быстрее

Об этом пишет издание Medical Xpress
Биологи из Аризонского государственного университета (США) вместе с коллегами в результате исследования выяснили, что приматы после природных катастроф начинают стареть быстрее. При этом важно, что подобные обезьяны - ближайшие родственники человека с точки зрения эволюции. Подробнее об исследовании - в статье.
Обезьяны, пережившие стихийные бедствия, стареют быстрее

Команда учёных из Аризонского государственного университета, а также из Карибского исследовательского центра приматов, Университета Пенсильвании, Университета Эксетера и Нью-Йорка изучила влияние стихийных бедствий на иммунную систему макак. В ходе исследования эксперты обращали внимание на молекулярные изменения, связанные со старением. После анализа генов обезьян обнаружилось, что неблагоприятные последствия урагана «Мария» в некоторых случаях ускоряли старение иммунной системы макак.

По словам Марины Ватович, аспиранта Вашингтонского университета и научного сотрудника Аризонского государственного университета, обезьяны в среднем имели иммунные гены, которые постарели на два года, или на семь-восемь человеческих лет. В целом после урагана изменились 4 процента генов.

Обезьяны, пережившие стихийные бедствия, стареют быстрее

В то же время биологический возраст одних обезьян из-за урагана увеличился сильнее, чем других. Учёные полагают, что на это могли повлиять и другие факторы, связанные со средой обитания животных.

Отмечается также, что макаки-резусы имеют много общего с людьми. В том числе схожие биологические и поведенческие черты. Стареют тела макак так же, как и человеческие, но их продолжительность жизни составляет четвёртую часть от жизни человека.

Источник: Medical Xpress
Новости партнеров
Новости партнеров