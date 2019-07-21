Обитаемый корабль NASA готов к историческому путешествию к Луне

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA объявило о готовности провести испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System с новым кораблём Orion вокруг Луны.

Испытания будут проведены в рамках программы высадки астронавтов на Луну Artemis (Артемида). Однако точные сроки запуска ракеты с Orion пока не уточняются. Как пояснили в NASA, их специалисты недавно завершили сборку и оснащение обитаемого модуля Orion. Проверка систем для последующего полёта уже выполнена. Полёт без экипажа будет проведён в рамках этапа Artemis 1.

Первая пилотируемая миссия называется Artemis 2. Её запуск запланирован на 2022 год.

Orion — это пилотируемый многоразовый транспортный космический корабль, который разрабатывается в США в рамках программы «Созвездие» (Constellation). Целью программы является возвращение американцев на Луну. «Орион» предназначен для доставки людей и грузов как на МКС, так и для полётов на Луну и Марс.