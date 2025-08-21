Облачные сервисы Oracle будут работать на газу

Опубликовано 21 августа 2025, 18:031 мин.
Облачные сервисы Oracle будут работать на газуПланирует запустить огромный дата-центр на газовых генераторах
Oracle активно расширяет свои дата-центры. Так, по данным Bloomberg, компания вложит десятки миллиардов долларов в новые центры обработки данных, включая поддержку OpenAI с мощностью в 4,5 гигаватта — энергии хватит на «миллионы американских домов». Но есть нюанс.
Особое внимание СМИ привлек проект в Техасе: Oracle планирует тратить более 1 миллиарда долларов в год на питание одного дата-центра с помощью газовых генераторов, вместо подключения к обычной электросети. Ожидается, что при завершении центр станет одним из крупнейших, с вычислительной мощностью 1,4 гигаватта.
Но есть проблема: аналогичные проекты, например у xAI Илона Маска, стали источником загрязнения воздуха из-за работы турбин на метане. Другие крупные компании, включая Google и Microsoft, экспериментируют с ядерной энергией, хотя и она имеет свои риски.