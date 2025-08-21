Облачные сервисы Oracle будут работать на газу

Особое внимание СМИ привлек проект в Техасе: Oracle планирует тратить более 1 миллиарда долларов в год на питание одного дата-центра с помощью газовых генераторов, вместо подключения к обычной электросети. Ожидается, что при завершении центр станет одним из крупнейших, с вычислительной мощностью 1,4 гигаватта.

Но есть проблема: аналогичные проекты, например у xAI Илона Маска, стали источником загрязнения воздуха из-за работы турбин на метане. Другие крупные компании, включая Google и Microsoft, экспериментируют с ядерной энергией, хотя и она имеет свои риски.