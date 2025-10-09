Облачный бизнес Oracle пострадал из-за стоимости чипов Nvidia

Издание отмечает, что переход Oracle в сферу облачных и искусственно-интеллектуальных технологий может столкнуться с трудностями из-за высокой стоимости чипов Nvidia и низких цен на аренду вычислительных мощностей, которые компания предлагает клиентам вроде OpenAI.

Несмотря на это, Oracle продолжает активно развивать направление. В сентябре компания сообщила, что объём её облачных контрактов за год вырос на 359%, а к 2030 году ожидается рост выручки от облачной инфраструктуры до $ 144 миллиардов.

Значительная часть этого прогноза связана с участием Oracle в проекте Stargate, где она совместно с OpenAI строит сеть крупных дата-центров, оснащённых чипами Nvidia.