Облачный бизнес Oracle пострадал из-за стоимости чипов Nvidia

Опубликовано 09 октября 2025, 18:001 мин.
Акции Oracle упали примерно на 3% после публикации The Information, в которой утверждается, что прибыльность облачного бизнеса компании оказалась значительно ниже ожиданий. По данным отчёта, в течение трёх месяцев, закончившихся в августе, Oracle получила около $ 900 миллионов выручки от аренды облачных сервисов на базе чипов Nvidia, но маржа прибыли составила лишь 14% (средняя прибыльность компании держится на уровне около 70%).
Издание отмечает, что переход Oracle в сферу облачных и искусственно-интеллектуальных технологий может столкнуться с трудностями из-за высокой стоимости чипов Nvidia и низких цен на аренду вычислительных мощностей, которые компания предлагает клиентам вроде OpenAI.
Несмотря на это, Oracle продолжает активно развивать направление. В сентябре компания сообщила, что объём её облачных контрактов за год вырос на 359%, а к 2030 году ожидается рост выручки от облачной инфраструктуры до $ 144 миллиардов.
Значительная часть этого прогноза связана с участием Oracle в проекте Stargate, где она совместно с OpenAI строит сеть крупных дата-центров, оснащённых чипами Nvidia.