Облако Amazon за квартал заработало свыше $22 млрд

Облако Amazon за квартал заработало свыше $22 млрдСтоимость акций возросла
Компания Amazon продолжает процветать: во втором квартале 2023 г. ее доходы составили $134,4 млрд, увеличившись на 11%. В частности, объем продаж облачных вычислений AWS вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $22,1 млрд, а доходы от рекламы выросли на 22% и достигли 10,68 млрд долларов.
В перспективе Amazon ожидает, что в третьем квартале выручка составит от $138 до $143 млрд, а операционная прибыль - от $5,5 до $8,5 млрд.
Кроме того, ранее компания получила 68 номинаций на премию «Эмми», в том числе за такие сериалы, как «Удивительная миссис Мейзел» и «Дейзи Джонс и The Six». Кроме того, Amazon запустила Fire TV Channels - бесплатный стриминговый сервис с рекламной поддержкой, предлагающий контент от более чем 400 партнеров. Все это определенно побудит людей скупать их акции, что явно не сделает компанию дешевле.