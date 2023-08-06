Облако Amazon за квартал заработало свыше $22 млрд

В перспективе Amazon ожидает, что в третьем квартале выручка составит от $138 до $143 млрд, а операционная прибыль - от $5,5 до $8,5 млрд.

Кроме того, ранее компания получила 68 номинаций на премию «Эмми», в том числе за такие сериалы, как «Удивительная миссис Мейзел» и «Дейзи Джонс и The Six». Кроме того, Amazon запустила Fire TV Channels - бесплатный стриминговый сервис с рекламной поддержкой, предлагающий контент от более чем 400 партнеров. Все это определенно побудит людей скупать их акции, что явно не сделает компанию дешевле.