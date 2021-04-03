Наука и технологии
Сегодня в 17:54
Обломок ракеты Илона Маска упал на американскую ферму
Его уже оттуда забрали
СМИ сообщили, что на прошлой неделе на ферму в американском штате Вашингтон упал обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Компания уже забрала упавшую часть ракеты.
Упал на территорию фермы композитный бак высокого давления. В прошлые выходные владелец участка обнаружил обломок. Размером он был равен боксёрской груше и оставил «четырёхдюймовую вмятину в почве».
Фермер вызвал полицию. Чуть позже в SpaceX подтвердили, что обломок принадлежит ракете. Он упал повторного входа в атмосферу. Компания забрала часть ракеты, а шериф призвал не беспокоить фермера, на территории которого упал бак.
На прошлой неделе жители штата Вашингтон также наблюдали яркие вспышки на небе. Предполагается, что их причиной стали обломки Falcon 9.