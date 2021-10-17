Обманывающие организм диеты признали эффективными

Уже давно придуманы диеты, которые позволяют «обмануть» организм и заставить его чувствовать себя так же, как при голодании, но без полного отказа от еды.

Исследователи изучили одну из таких диет на мышах. Животные соблюдали низкокалорийное питание пять дней в неделю, а затем в течение двух дней питались нормально. Для чистоты эксперимента мышей разделили на две группы. Одну группу кормили высококалорийной и жирной диетой, пока они не набрали лишний вес и в результате у них не развились проблемы со здоровьем. Другую группу кормили той же диетой с высоким содержанием жиров в течение четырёх недель, но затем перевели на пятидневную низкокалорийную диету, имитирующую голодание.

Как оказалось, такой диеты было достаточно, чтобы восстановить нормальную массу тела, уровни холестерина и артериального давления у второй группы мышей. Эта же группа имела такую же продолжительность жизни, что и мыши, которых постоянно кормили здоровой диетой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по изменению питания посоветуйтесь со специалистом.