Обнаружен человек с зеркальным расположением всех органов

Мужчина поступил в больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Чтобы посмотреть патологии, врачи отправили его на рентгенографию. И увидели необычную картину: сердце мужчины было расположено ближе к правой стороне грудной клетки, а органы брюшной полости, в частности, печень — в левой части тела.

Такое состояние называется situs inversus totalis, или транспозиция внутренних органов. Оно встречается примерно у одного из 10 000 человек по всему миру. В редких случаях транспозиция является смертельно опасным состоянием. Если, например, сердце расположено там, где нужно, а остальные органы — зеркально.

В случае 66-летнего пациента situs inversus totalis не несла угрозы для жизни. Кашель и боль в груди у него оказались вызваны обыкновенной инфекцией, которую он быстро вылечил.