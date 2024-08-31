Обнаружен древний ген, ответственный за характерную талию пауков

Для пауков характерно тело, разделенное на две части узкой талией. Несмотря на обширные исследования аналогичных процессов развития у насекомых и ракообразных, конкретные гены, участвующие в формировании талии паука, оставались малоизученными. Команда секвенировала гены из эмбрионов тарантула и выявила 12 генов, дифференциально экспрессирующихся в области талии.

Среди них оказался ген, названный «waist-less», который необходим для развития талии. Этот ген принадлежит к семейству генов Iroquois, известному своей ролью у различных животных, но ранее не замеченному у пауков. Исследование показывает, что ген «waist-less» был утрачен у общего предка насекомых и ракообразных, что объясняет, почему он не был изучен ранее.

Это открытие не только углубляет наше понимание анатомии пауков, но и подчеркивает роль древних генов в формировании эволюционных признаков, считает команда.