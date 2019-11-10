Обнаружен факт ущемления женщин при использовании Apple Card

Если признаки дискриминации будут обнаружены, то Goldman Sachs обвинят в нарушении законов штата Нью-Йорк. Они гарантируют всем потребителям право получать одинаковое обслуживание вне зависимости от их половой принадлежности.

Регуляторы обратили внимание на инцидент из-за серии записей в соцсетях мужчины, в которых он рассказал о заниженной сумме кредита для его жены. Причём, по словам владельца Apple Card, у его супруги кредитная история лучше, чем у него. Пользователь предположил, что в алгоритмы, которые рассчитывают размер кредитов, изначально был заложен разный подход к мужчинам и женщинам. Правда, он не исключает вероятности простой ошибки. Также мужчина рассказал, что после шумихи, поднятой им в соцсетях, сумму кредита для его супруги подняли.