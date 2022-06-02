Обнаружен критически важный для иммунитета человека ген

Ученые использовали систему редактирования генов CRISPR/Cas9 для удаления генов или внесения генных мутаций в белые кровяные клетки человека, называемые макрофагами. Они заметили, что удаление гена NLRP11 препятствовало активации сенсора иммунной системы, называемого инфламмасомой NLRP3, и запуску воспалительной реакции.

Когда исследователи восстановили ген NLRP11, инфламмасома NLRP3 послала свои сигналы атаки, что запустило типичный воспалительный процесс. Исследователи решили сосредоточиться именно на этом гене, поскольку он не экспрессируется у мышей, что позволило им предположить, что он является неотъемлемой частью сложной иммунной системы, существующей у человека.

“Теперь, когда у нас есть лучшее представление о механизмах, лежащих в основе воспаления, мы можем придумать совершенно новые стратегии борьбы с ним, которые раньше были невозможны”, - сказали авторы исследования.