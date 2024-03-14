Обнаружен массивный марсианский вулкан, скрывавшийся от посторонних глаз

Эта находка имеет большое значение для будущих марсианских исследований. Расположение вулкана вблизи экватора делает его главным кандидатом для полетов как роботов, так и людей.

Хотя вулкан меньше своих соседей (около 9 000 метров в высоту), его диаметр составляет 450 километров, что не уступает другим вулканам.

Наличие возможного погребенного ледника вблизи вулкана добавляет еще один слой интриги. Сочетание устойчивого тепла и водяного льда заставляет задуматься о том, что на этом месте когда-то могла существовать жизнь.