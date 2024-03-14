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Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 21:00
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Обнаружен массивный марсианский вулкан, скрывавшийся от посторонних глаз

Марс преподносит очередной сюрприз
Ученые обнаружили на Красной планете колоссальный, давно не действующий вулкан. Он находится недалеко от экватора, в восточной части планеты. Интересно, что в этом регионе уже есть три других гигантских вулкана: Ascraeus Mons, Pavonis Mons и Arsia Mons.

Вулкан оставался незамеченным в течение десятилетий, несмотря на то, что был запечатлен на снимках, сделанных такими аппаратами, как Mariner 9 (1971). Обширная эрозия скрывала его истинную природу.

Открытием поделились во время 55-й конференции по лунным и планетарным наукам. Решающую роль сыграли данные многочисленных космических аппаратов, включая марсоходы NASA и Mars Express Европейского космического агентства.

Обнаружен массивный марсианский вулкан, скрывавшийся от посторонних глаз
© NASA/USGS

Эта находка имеет большое значение для будущих марсианских исследований. Расположение вулкана вблизи экватора делает его главным кандидатом для полетов как роботов, так и людей.

Хотя вулкан меньше своих соседей (около 9 000 метров в высоту), его диаметр составляет 450 километров, что не уступает другим вулканам.

Наличие возможного погребенного ледника вблизи вулкана добавляет еще один слой интриги. Сочетание устойчивого тепла и водяного льда заставляет задуматься о том, что на этом месте когда-то могла существовать жизнь.