Обнаружен новый фактор риска инсульта для женщин

Наше исследование основано на данных 618 851 женщины из Австралии, Китае, Японии, Нидерландах, Швеции, Великобритании и США. Участницы были в возрасте от 32 до 73 лет, когда впервые включились в исследования, и наблюдались в среднем в течение 11 лет.

За время наблюдения у 9265 (2,8%) женщин был по крайней мере один несмертельный инсульт, а у 4003 (0,7%) женщин — смертельный. В целом, у 91 569 (16,2%) участниц в анамнезе были выкидыши, а у 24 873 (4,6%) — мертворождения.

Среди женщин, которые когда-либо были беременны, те, у кого был выкидыш, имели на 11% более высокий риск несмертельного инсульта и на 17% более высокий риск смертельного. Риск увеличивался с каждым выкидышем. Если же женщина переживала мертворождения, то риск увеличился на 31% для несмертельных инсультов и на 7% для летального исхода.