Обнаружен новый метод лечения повторного рака

Уайз-Дрейпер, автор исследования, говорит, что в ходе испытания основное внимание уделялось добавлению препарата пембролизумаб к обычному стандартному лечению пациентов. Пембролизумаб, продающийся под торговым названием Keytruda, представляет собой антитело, используемое в иммунотерапии рака, которое лечит различные виды рака, включая рак головы и шеи.

Этот препарат был разработан как средство для лечения множества видов рака, и Уайз-Дрейпер сказал, что на ранней стадии он продемонстрировал успех в лечении рака головы и шеи, который распространился или вернулся после первоначального лечения, причем ранние исследования показали эффективность примерно у 20% пациентов.

Поскольку первые данные выглядели многообещающими, клиническое исследование UC стремилось выяснить, будет ли препарат работать в качестве начального лечения, которое предотвратит рецидив рака. Пациенты с раком головы и шеи, которых лечат с помощью стандартной операции, облучения и, возможно, химиотерапии, если этого требуют факторы риска, обычно снова им заболевают в 30%-50% случаев, сказала Уайз-Драпер. “*Поэтому мы решили узнать, можем ли мы добавить иммунотерапию пембролизумабом и снизить риск возвращения рака".

Результаты работы выглядят многообещающими: у многих испытуемых опухоли исчезали даже после применения первой дозы назначенного лечения. В группе больных, где препарат начал работать до хирургического вмешательства, результаты показали 100% отсутствие рецидивов.