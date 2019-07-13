Обнаружен новый метод обмана российских пользователей интернета

В пример журналисты приводят историю девушки, которая продаёт на сайтах подержанных вещей одежду. Однажды ей позвонили из «комиссионного магазина» и предложили купить несколько вещей по хорошей цене. У девушки попросили номер карты, чтобы перечислить деньги. Как объясняет газета, схема такова: как только мошенники получают номер карты, они говорят, что отправили деньги. Деньги на счёт не приходят. Тогда звонит якобы сотрудник банка, просит идентифицировать себя и назвать PIN-код, чтобы перевод прошёл.

Конечно, после этого, имея данные на руках, мошенники просто переводят все средства с карты себе. Сообщается, что только на Ямале с начала года зарегистрировано 433 случая такого мошенничества.