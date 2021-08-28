Обнаружен новый самый северный остров

Открытие было неожиданным, пишет «Газета.ру». Научная экспедиция направилась в ту часть Гренландии, чтобы собрать необходимые образцы. Однако внезапно исследователи обнаружили новый участок земли.

Остров совсем небольшой — его размер составляет около 30 метров. Состоит он из морского дна ила и морены. Учёные предложили назвать остров Qeqertaq Avannarleq. Это в переводе с гренландского, собственно, и означает «самый северный остров».

Недавно учёные нашли подтверждения тому, что нашли новый затопленный континент — Зеландию. Он оказался даже больше, чем изначально предполагалось. Большая часть континента, около 94%, расположена под водами Тихого океана.