Наука и технологии
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Обнаружен новый самый северный остров

Он совсем маленький
Полярный исследователь Мортен Раш сообщил об открытии самого северного острова на Земле.
Обнаружен новый самый северный остров

Открытие было неожиданным, пишет «Газета.ру». Научная экспедиция направилась в ту часть Гренландии, чтобы собрать необходимые образцы. Однако внезапно исследователи обнаружили новый участок земли.

Остров совсем небольшой — его размер составляет около 30 метров. Состоит он из морского дна ила и морены. Учёные предложили назвать остров Qeqertaq Avannarleq. Это в переводе с гренландского, собственно, и означает «самый северный остров».

Недавно учёные нашли подтверждения тому, что нашли новый затопленный континент — Зеландию. Он оказался даже больше, чем изначально предполагалось. Большая часть континента, около 94%, расположена под водами Тихого океана.