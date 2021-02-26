Обнаружен новый способ образования чёрных дыр

Идея принадлежит команде европейских и южноамериканских астрономов. Исследователи пояснили, что большая часть массы галактик приходится на тёмную материю. Как следует из её названия, данный вид материи невозможно увидеть.

Учёные считают, что чем ближе к центру галактики, тем больше становится концентрация тёмной материи. Тут она может формировать стабильное «ядро», а в случае, если плотность тёмной материи достаточна, она может коллапсировать с образованием чёрной дыры. Эта модель подходит для объяснения появления сверхмассивных чёрных дыр в молодой Вселенной.