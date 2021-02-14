Обнаружен новый вид рептилий эпохи динозавров

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Национального университета Ла-Матансы. Новый вид назвали Elorhynchus carrolli. Эта травоядная рептилия жила 230 млн лет назад.

Elorhynchus carrolli отличалась тем, что в челюсти у неё было несколько рядов зубов, а на морде располагался костный отросток, который напоминал внешним видом клюв. Туловище же рептилии было аналогично по строению современным пресмыкающимся.

Учёные нашли останки Elorhynchus carrolli в парке Талампая. Образцы собирали в течение десяти лет в ходе нескольких раскопок. Сообщается, что обнаруженные останки принадлежали разным особям.

Отмечается, что рептилию назвали в честь биолога Элоизы Арганьяс, участвовавшей в раскопках. Женщина скончалась в 2014 году.