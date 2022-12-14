Обнаружен новый виновник болезни Альцгеймера: при чем тут иммунитет

Исследование показало, что с возрастом иммунная система ЦСЖ становится нерегулируемой. У людей с когнитивными нарушениями, например, с болезнью Альцгеймера, иммунная система ЦСЖ кардинально отличается от здоровых людей, показало исследование.

"Этот иммунный резервуар потенциально может быть использован для лечения воспаления мозга или использоваться в качестве диагностики для определения уровня воспаления мозга у людей с деменцией", – заявили ученые.

Для анализа ЦСЖ команда врачей использовала сложную технику, называемую секвенированием РНК одной клетки. Они профилировали 59 иммунных систем из различных возрастных групп, взяв ЦСЖ из позвоночника участников и выделив их иммунные клетки.

"Иммунные клетки у пожилых людей выглядят немного сердитыми", - сказал один из авторов работы. "Мы думаем, что этот гнев может сделать эти клетки менее функциональными, что приведит к дисрегуляции иммунной системы мозга".

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