Наука и технологии
19:18, 04 декабря 2022
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Обнаружен новый зубастый ныряющий динозавр

Родственник пингвина

Учёные нашли и описали нового нетипичного динозавра. Он был плотоядный, мог нырять, ходил на двух ногах и имел обтекаемое тело.

Обнаружен новый зубастый ныряющий динозавр

Фото: Communications Biology (2022)/Phys.org

Учёные идентифицировали новый вид, изучив окаменелые останки из Монголии. Они дали ему название Natovenator polydontus, что означает «плавающий охотник со множеством зубов». Исследователи нашли почти полный скелет, в котором сохранились череп, позвоночник, одна передняя конечность и остатки двух задних конечностей.

Авторы сообщают о нескольких адаптациях, которые предполагают, что Натовенатор мог быть полуводным ныряющим хищником. Это обтекаемое тело, которое роднит его с современными ныряющими птицами, с рёбрами, направленными к хвосту, и длинной шеей. Эти приспособления, возможно, уменьшали сопротивление в воде и помогали динозавру поймать добычу.

Учёные также предполагают, что необычно большое количество зубов у Натовенатора по отношению к размеру его челюсти может указывать на то, что он питался рыбой или насекомыми.

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