Обнаружен новый зубастый ныряющий динозавр

Учёные идентифицировали новый вид, изучив окаменелые останки из Монголии. Они дали ему название Natovenator polydontus, что означает «плавающий охотник со множеством зубов». Исследователи нашли почти полный скелет, в котором сохранились череп, позвоночник, одна передняя конечность и остатки двух задних конечностей.

Авторы сообщают о нескольких адаптациях, которые предполагают, что Натовенатор мог быть полуводным ныряющим хищником. Это обтекаемое тело, которое роднит его с современными ныряющими птицами, с рёбрами, направленными к хвосту, и длинной шеей. Эти приспособления, возможно, уменьшали сопротивление в воде и помогали динозавру поймать добычу.

Учёные также предполагают, что необычно большое количество зубов у Натовенатора по отношению к размеру его челюсти может указывать на то, что он питался рыбой или насекомыми.