Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутри

Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутриСкорее всего оставленные паразитами
Копролиты - это окаменелые экскременты. Отличить самые маленькие копролиты от яиц, например, или других видов неорганических гранул бывает непросто, но они обычно имеют спиральную или кольцевую маркировку.
Для археологов, стремящихся узнать больше о здоровье и диете животного мира прошлого, а также о том, как определенные паразиты развивались в эволюционной истории микробиома, копролиты и палеофекалии могут стать настоящей золотой жилой.
В новом совместном исследовании было изучено несколько образцов окаменелостей из коллекции музея, содержащих копролиты. Самой интересной окаменелостью, которую исследовали ученые, был череп вымершего вида рыб под названием Astroscopus countermani.
Команда определила два типа копролитов. Первый - это крошечные микрокопролиты длиной около 1/8 дюйма и серого или коричневато-черного цвета. Они были найден в черепе рыбы, обычно находившиеся в крошечных пространствах, куда беспозвоночные не могли попасть. Поэтому вполне вероятно, что они были отложены небольшими мягкотелыми червями - вероятно, аннелидами, такими как полихеты, - которые были способны перемещаться по этим тесным пространствам.