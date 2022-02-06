Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутри

Копролиты - это окаменелые экскременты. Отличить самые маленькие копролиты от яиц, например, или других видов неорганических гранул бывает непросто, но они обычно имеют спиральную или кольцевую маркировку.

Для археологов, стремящихся узнать больше о здоровье и диете животного мира прошлого, а также о том, как определенные паразиты развивались в эволюционной истории микробиома, копролиты и палеофекалии могут стать настоящей золотой жилой.

В новом совместном исследовании было изучено несколько образцов окаменелостей из коллекции музея, содержащих копролиты. Самой интересной окаменелостью, которую исследовали ученые, был череп вымершего вида рыб под названием Astroscopus countermani.