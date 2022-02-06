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Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутри

Скорее всего оставленные паразитами
Недавно найденный, окаменелый череп вымершего вида рыб был набит крошечными фекальными гранулами, известными как копролиты. Это первый известный череп в ископаемом состоянии, полностью заполненный фекальными гранулами, заявили ученые.
Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутри

Копролиты - это окаменелые экскременты. Отличить самые маленькие копролиты от яиц, например, или других видов неорганических гранул бывает непросто, но они обычно имеют спиральную или кольцевую маркировку.

Для археологов, стремящихся узнать больше о здоровье и диете животного мира прошлого, а также о том, как определенные паразиты развивались в эволюционной истории микробиома, копролиты и палеофекалии могут стать настоящей золотой жилой.

В новом совместном исследовании было изучено несколько образцов окаменелостей из коллекции музея, содержащих копролиты. Самой интересной окаменелостью, которую исследовали ученые, был череп вымершего вида рыб под названием Astroscopus countermani.

Обнаружен окаменелый череп рыбы с фекалиями внутри

Команда определила два типа копролитов. Первый - это крошечные микрокопролиты длиной около 1/8 дюйма и серого или коричневато-черного цвета. Они были найден в черепе рыбы, обычно находившиеся в крошечных пространствах, куда беспозвоночные не могли попасть. Поэтому вполне вероятно, что они были отложены небольшими мягкотелыми червями - вероятно, аннелидами, такими как полихеты, - которые были способны перемещаться по этим тесным пространствам.

Источник: ARS Technica
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