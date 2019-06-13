Обнаружен опасный компромат на Цукерберга

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на надёжных источников. Письма, оказавшиеся в распоряжении властей, датированы 2012 годом. Тогда Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала Facebook обеспечивать конфиденциальность персональных данных пользователей. Тем не менее, руководство соцсети, включая Цукерберга, проигнорировало предписания FTC.

Как рассказал журналистам источник, публикация этих писем серьёзно пошатнёт репутацию Facebook. Вероятно, угроза их публикации заставила сейчас руководство всё-таки взяться за удовлетворение претензий FTC из-за дела Cambridge Analytica 2018 года, когда произошёл слив данных 50 миллионов пользователей соцсети.