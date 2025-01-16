Обнаружен похожий на Дарта Вейдера и по вкусу на лобстера гигантский морской жук

Гигантские изоподы обычно обитают на глубине более 2 000 метров и иногда непреднамеренно вылавливаются рыболовными траулерами. В последние годы они стали пользоваться большим спросом во Вьетнаме, где их продают живыми на рынках морепродуктов. Считается, что мясо этих существ по вкусу напоминает лобстера.

Bathynomus vaderi был обнаружен после того, как ученые из Ханойского университета приобрели несколько экземпляров на местных рынках. Сотрудничая с исследователями из Сингапура и Индонезии, они подтвердили, что это новый вид. Характерный внешний вид существ, особенно голова, послужил основанием для их названия.