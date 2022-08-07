Обнаружен посвященный богу солнца Ра древнеегипетский храм

Храм был построен примерно во времена пятой династии Древнего Египта (около 2465 г. до н.э. - 2323 г. до н.э.) - "период, когда культ солнца достиг своего апогея” - сказал Массимилиано Нуццоло, содиректор археологических раскопок и научный сотрудник Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук в Варшаве.

Недавно обнаруженный храм Солнца был построен из глинобитных кирпичей и имел длину 60 м и ширину 20 м. В нем был L-образный входной портик, внутренний двор, кладовые и помещения, которые, возможно, использовались для культовых целей, сообщил Нуццоло. "Все стены этого здания были оштукатурены в черно-белых тонах, а также часто встречаются следы росписи в красных и синих тонах", - сказал Нуццоло. Входной портик был частично сделан из белого известняка и имел две известняковые колонны.

Храм был ритуально разрушен, возможно, еще до завершения строительства, чтобы на этом месте можно было построить новый храм Солнца из камня для фараона по имени Ниусерре.