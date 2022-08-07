Обнаружен посвященный богу солнца Ра древнеегипетский храм

Обнаружен посвященный богу солнца Ра древнеегипетский храмС древними пивными кувшинами
Храм был построен примерно во времена пятой династии Древнего Египта (около 2465 г. до н.э. - 2323 г. до н.э.) - "период, когда культ солнца достиг своего апогея” - сказал Массимилиано Нуццоло, содиректор археологических раскопок и научный сотрудник Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук в Варшаве.
Недавно обнаруженный храм Солнца был построен из глинобитных кирпичей и имел длину 60 м и ширину 20 м. В нем был L-образный входной портик, внутренний двор, кладовые и помещения, которые, возможно, использовались для культовых целей, сообщил Нуццоло. "Все стены этого здания были оштукатурены в черно-белых тонах, а также часто встречаются следы росписи в красных и синих тонах", - сказал Нуццоло. Входной портик был частично сделан из белого известняка и имел две известняковые колонны.
Храм был ритуально разрушен, возможно, еще до завершения строительства, чтобы на этом месте можно было построить новый храм Солнца из камня для фараона по имени Ниусерре.
Археологи обнаружили два месторождения артефактов, в одном из которых находятся десятки неповрежденных пивных кувшинов и несколько тонко сделанных и красноглиняных сосудов, а в другом - оттиски печатей, в том числе печатей фараонов, правивших во времена пятой и шестой династий.
Археологи не уверены, какой фараон начал строительство этого храма солнца.