Обнаружен пупок динозавра

Обнаружен пупок динозавраЭто не тот пупок, к которому вы привыкли
У млекопитающих пупок является результатом отсоединения пуповины при рождении. Но у рептилий и птиц, чей способ размножения заключается в откладывании яиц, такой пуповины нет. Внутри яйца брюшная полость эмбриона соединена с желточным мешком и другими мембранами. Шрам возникает, когда эмбрион отделяется от этих мембран непосредственно перед или во время вылупления из яйца, он известен как пупочный рубец.
Не все ныне живущие рептилии и птицы сохраняют пупочный рубец до зрелого возраста. Авторы отмечают, что исключением является американский аллигатор (Alligator mississippiensis). Кроме того, некоторые рубцы являются результатом инфекции желточного мешка у птиц или крокодилов, выращенных в плохих условиях. Учитывая все эти переменные, нельзя утверждать, что все динозавры - или даже все пситтакозавры - имели пупочный рубец.
“В настоящее время мы завершаем работу над подробным описанием кожи пситтакозавра”, - заявили авторы работы. “Для этого нам потребовалось рассмотреть каждый квадратный дюйм окаменелости”. Так и произошло это открытие пупочного шрама.