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Обнаружен пупок динозавра

Это не тот пупок, к которому вы привыкли
Впервые в истории ученые обнаружили пупочный шрам у неафриканского динозавра. Работа, в которой сообщается об этой находке, опубликована в журнале BMC Biology, и это открытие сделано на особенно редкой и хорошо сохранившейся окаменелости пситтакозавра из Китая.
Обнаружен пупок динозавра

У млекопитающих пупок является результатом отсоединения пуповины при рождении. Но у рептилий и птиц, чей способ размножения заключается в откладывании яиц, такой пуповины нет. Внутри яйца брюшная полость эмбриона соединена с желточным мешком и другими мембранами. Шрам возникает, когда эмбрион отделяется от этих мембран непосредственно перед или во время вылупления из яйца, он известен как пупочный рубец.

Обнаружен пупок динозавра

Не все ныне живущие рептилии и птицы сохраняют пупочный рубец до зрелого возраста. Авторы отмечают, что исключением является американский аллигатор (Alligator mississippiensis). Кроме того, некоторые рубцы являются результатом инфекции желточного мешка у птиц или крокодилов, выращенных в плохих условиях. Учитывая все эти переменные, нельзя утверждать, что все динозавры - или даже все пситтакозавры - имели пупочный рубец.

В настоящее время мы завершаем работу над подробным описанием кожи пситтакозавра”, - заявили авторы работы. “Для этого нам потребовалось рассмотреть каждый квадратный дюйм окаменелости”. Так и произошло это открытие пупочного шрама.

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