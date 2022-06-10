Обнаружен пупок динозавра

Не все ныне живущие рептилии и птицы сохраняют пупочный рубец до зрелого возраста. Авторы отмечают, что исключением является американский аллигатор (Alligator mississippiensis). Кроме того, некоторые рубцы являются результатом инфекции желточного мешка у птиц или крокодилов, выращенных в плохих условиях. Учитывая все эти переменные, нельзя утверждать, что все динозавры - или даже все пситтакозавры - имели пупочный рубец.

“В настоящее время мы завершаем работу над подробным описанием кожи пситтакозавра”, - заявили авторы работы. “Для этого нам потребовалось рассмотреть каждый квадратный дюйм окаменелости”. Так и произошло это открытие пупочного шрама.