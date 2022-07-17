Обнаружен список "особо опасных" редакторов Википедии

В этом списке собраны ники и причины блокировки этих пользователей. Некоторые из них настолько идейны, что на протяжении многих лет продолжают менять свои IP-адреса и вносить характерные для себя правки. Ниже оставим небольшую выборку из этого списка, а полный перечень вы можете найти по ссылке.

Angela Criss: меняет исполнителей и жанров для тем, связанных с Devo, Eagles и музыкой кантри.

Ararat arev: армянский националист, основное внимание уделяет статьям об армянской древности, которые он пытается исказить в соответствии с определенными националистическими теориями.

Asdisis: хорватский националист забанен в основном за правки биографии Николы Теслы.

Chipmunks vandal: добавление тривиальных деталей о каверах вымышленных групп, особенно "Элвин и бурундуки", а также о героях сериала “Хор”.

De la lombertie: деструктивные правки, в основном о Франции или искусстве; характерен плохим машинным переводом с французского. Также активен во французской Википедии.

Incorrigible Troll: преследование человека под ником Purplebackpack89. Имеет большое количество аккаунтов.

JeSuisBilly: известен своими "анти-аниме" правками в нескольких статьях, связанных с филиппинским телевидением и корейскими драмами.

Kenny Loggins vandal: этот человек размещает ложные материалы в музыкальных статьях, выбирая в основном артистов, которые впервые проявили себя в 1960-1970-х годах.