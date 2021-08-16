Обнаружен тип легальных номеров, которые не считываются уличными камерами ГИБДД в России

Обнаружен тип легальных номеров, которые не считываются уличными камерами ГИБДД в РоссииВсё из-за пробелов в ПО
Такие знаки предназначены для иномарок с американского и японского рынков. Камеры ГИБДД для фиксации нарушений плохо их различают. Проблемы есть у примерно 10% камер.
«Чтобы камера могла увидеть номер, делается так называемая "маска" сочетания символов. Например, если говорить про российские прямоугольные номера, это формат "буква, три цифры, две буквы в одну линию". С «квадратными» номерами это всё рушится, потому что сам номер — двухстрочный», — рассказал эксперт.
Надо понимать, что если камеры не могут идентифицировать символы на знаке, делается снимок автомобиля нарушителя. А вот когда камера не распознает сам знак — квадратный — снимки не делаются.
Проблеме подвержены комплексы моделей «Лобачевский», «Коперник» и «Птолемей». Эксперты отметили, что автомобилистов с такими номерами мало.