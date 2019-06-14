Обнаружен вред татуировок и пирсинга для здоровья

Учёные проверили более 2 тысяч человек, набивших себе татуировку или сделавших прокол. Оказалось, что почти 18% участников исследования имели определённые проблемы со здоровьем из-за перенесённых процедур. Чаще всего, они говорили о химических ожогах тканей или отёках.

Каждый десятый обладатель татуировок и пирсинга был вынужден обратиться к врачам. По всему видимому, основная причина тяжёлых последствий процедур — это несоблюдение необходимых требований при их проведении. Поэтому эксперты рекомендуют ввести обязательное лицензирование для лиц, желающих набивать татуировки или делать пирсинг.