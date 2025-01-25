Обнаружена бактерия, которая ест вредные «вечные химикаты»

Бактерия Labrys portucalensis F11 (F11) за 100 дней смогла разложить более 90% одного из распространенных типов PFAS — перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS). Он также разлагал два других типа PFAS, хотя и не так быстро.

Важность этого открытия заключается в том, что бактерии не просто расщепляют PFAS — они также справляются с некоторыми токсичными побочными продуктами, образующимися в процессе расщепления. Это важнейший шаг на пути к очистке загрязненной среды.

Хотя процесс требует времени, исследователи надеются ускорить его и найти способы использования бактерий F11 в очистке сточных вод или непосредственно на загрязненных участках.