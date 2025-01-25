Опубликовано 25 января 2025, 08:151 мин.
Обнаружена бактерия, которая ест вредные «вечные химикаты»Приятного её аппетита
Команда из Университета Буффало обнаружила вид бактерий, способных расщеплять вредные «вечные химикаты», известные как PFAS, которые становятся причиной загрязнения окружающей среды и вреда для здоровья человека. Эти химические вещества трудно расщепить, но определенные бактерии могут использовать их в качестве пищи, удаляя токсичные атомы фтора и метаболизируя углерод.
Бактерия Labrys portucalensis F11 (F11) за 100 дней смогла разложить более 90% одного из распространенных типов PFAS — перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS). Он также разлагал два других типа PFAS, хотя и не так быстро.
Важность этого открытия заключается в том, что бактерии не просто расщепляют PFAS — они также справляются с некоторыми токсичными побочными продуктами, образующимися в процессе расщепления. Это важнейший шаг на пути к очистке загрязненной среды.
Хотя процесс требует времени, исследователи надеются ускорить его и найти способы использования бактерий F11 в очистке сточных вод или непосредственно на загрязненных участках.