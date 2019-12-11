Обнаружена главная уязвимость российских подлодок в бою

По словам специалиста, подлодкам необходимо периодически всплывать на поверхность для подзарядки батарей. Именно в такие моменты они становятся заметны противнику, а значит их легко поразить.

Эксперт подсчитал, что при скорости движения в два-четыре узла такие лодки могут находиться под водой не более четырёх суток. Для подзарядки им нужно провести сутки в надводном положении. Таким образом у противника появляется достаточно времени, чтобы направить к субмарине противолодочные корабли и самолёты.

Проблему эту однако можно решить. Как говорит эксперт, поможет использование воздухонезависимой энергетической установки или преобразователей и накопителей энергии на основе суперконденсаторов.