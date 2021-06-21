Обнаружена новая мутация коронавируса

«Дельта плюс» зафиксировали в четырёх районах штата Махараштра в центральной части Индии. «Коммерсант» отмечает, что Минздрав Индии пока не называет мутацию вызывающей озабоченность.

Пока известно о 20 случаях заражения новым штаммом. Сейчас исследователи изучают вирус. Образцы уже отправили на секвенирование генома. После этого станет ясно, является новый вариант доминирующим или рассеянным.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила процедуру наименования новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Раньше штаммы называли по территории, на которой их обнаружили — индийский, британский и т.д. Теперь им дают имена на основе греческого алфавита, чтобы не вызывать национальные ассоциации.