Обнаружена новая опасность пребывания в космосе

Статья исследователей опубликована в журнале New England Journal of Medicine, а пресс-релиз по ней — на Phys.org. Как отметил автор работы, исследование показывает, что человеческое тело ещё может преподносить сюрпризы в космосе.

Учёные работали с 11 астронавтами. У них изучали состояние яремной вены, на которое могло повлиять длительное пребывание в космосе. Так у одного астронавта спустя два месяца после начала полёта обнаружились подозрения на тромбирование левой внутренней яремной вены. В ходе дальнейшей диагностики подозрения подтвердились. Астронавт принял срочные меры, размер сгустка крови начал постепенно уменьшаться. Тем не менее, кровоток не приходил в норму в течение долгого времени. Через полгода после возвращения на Землю симптомы исчезли.