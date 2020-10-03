Обнаружена новая редкая форма старческого слабоумия

Кратко об исследовании специалистов Пенсильванского университета США пишет Naked Science. Учёные нашли мутацию, которая затрагивает ген, кодирующий активность валозинсодержащего белка (VCP) в головном мозге. Из-за мутации появляются полости в нейронах и скопления тау-белка, характерные для болезни Альцгеймера.

Новую форму слабоумия назвали вакуолярной тауопатией. Теперь учёным нужно выяснить, почему возникает мутация. Это должно помочь в поисках лечения разных нейродегенеративных заболеваний. Учёные отметили, что мутация подавляет активность VCP, поэтому они предположили, что и обратное (то есть повышение активности) может быть реальным.