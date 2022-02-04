Обнаружена очередная израильская шпионская программа

Агентство Reuters сообщает, что компания QuaDream является менее известным поставщиком систем наблюдения, которая, тем не менее, может похвастаться схожими с NSO возможностями взлома и, фактически, была частично основана двумя бывшими сотрудниками NSO. Базирующаяся в Тель-Авиве фирма до сих пор не была широко известна, но, как и NSO, QuaDream использовала "многие из тех же уязвимостей" в программном обеспечении Apple, чтобы помочь своим клиентам взламывать пользователей iPhone, сообщает Reuters.

Сообщается, что QuaDream продает эксплойт "нулевого клика" - кибератаку, которая может тихо скомпрометировать телефоны без необходимости фишинга. Этот эксплойт под названием REIGN, по мнению исследователей Google, практически идентичен FORCEDENTRY, эксплойту NSO, который считается "одним из самых технически сложных эксплойтов", когда-либо созданных.

О клиентской базе QuaDream известно не так много, хотя компания, по сообщениям, работала от имени правительств Саудовской Аравии, Мексики и Сингапура, сообщает Reuters. По данным издания, она также могла работать на правительство Индонезии.