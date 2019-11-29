Обнаружена опасность нового аналога SMS

Стандарт RCS представляет собой онлайн-протокол, который позволяет абонентам обмениваться текстовыми сообщениями, создавать групповые чаты, высылать фото и видео, а также совершать видеозвонки.

Специалисты по безопасности компании SRLabs обнаружили уязвимости, связанных с внедрением технологии сотовыми операторами. Эти ошибки могли привести к утечке важных данных, в частности информации о местоположении пользователя, его телефонного номера или содержания сообщений.

У одного из операторов даже нашли уязвимость, позволяющую любому приложению раскрыть имя владельца устройства, пароль и историю голосовых вызовов и переписок.

Сообщается, что на сегодняшний день RCS начали использовать около 100 операторов по всему миру. У каких именно компаний были обнаружены проблема, не раскрывается.